Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
325
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
918
МегаФон запитал связью город энергетиков Новомичуринск

Мобильный сигнал в Новомичуринске заметно стал стабильнее, а площадь покрытия выросла. Инженеры МегаФона построили новые объекты связи, и модернизировали существующие базовые станции, чтобы сеть выдерживала пик нагрузки и обеспечивала комфортное подключение для всех абонентов.

Новомичуринск — самый молодой город Рязанской области. Он появился в конце 1960-х вместе со строительством Рязанской ГРЭС и остаётся городом большой энергетики, с широкими улицами, открытыми пространствами на берегу реки Проня и промышленным масштабом.

При этом современная жизнь города активно развивается: строятся новые общественные пространства, проходят спортивные турниры и городские фестивали, а жители всё активнее используют цифровые сервисы для работы, обучения и досуга.

Благодаря строительству новых многодиапазонных базовых станций и перераспределению частотного ресурса сеть МегаФона стала стабильнее и быстрее даже в часы пик. Абоненты могут без задержек пользоваться всеми доступными онлайн-сервисами, а также общаться по технологии VoLTE, благодаря которой звонок проходит быстрее, а интернет-сессия не прерывается.

«Мы видим устойчивый рост цифровой активности: только с начала года интернет-трафик в сети МегаФона в Новомичуринске увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что жителям важно оставаться онлайн для работы, общения и отдыха. Наша задача развивать сеть с опережением этого спроса», — отметила Людмила Калашникова директор МегаФона в Рязанской области.