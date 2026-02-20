Из Рязанской области депортировали четырех иностранцев

Сотрудники полиции депортировали за пределы России четырех иностранных граждан, находившихся в Центре временного содержания УМВД по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции депортировали за пределы России четырех иностранных граждан, находившихся в Центре временного содержания УМВД по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее один гражданин страны Восточной Европы и трое граждан государств Средней Азии отбывали наказание в исправительных колониях за изнасилование, кражу, хулиганство и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. После освобождения их пребывание в России признали нежелательным.

Полицейские сопроводили иностранцев в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели в страны гражданской принадлежности за собственный счет.