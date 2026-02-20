Исследование: более половины россиян считают нормой иметь несколько источников дохода

54% россиян считает, что получение доходов из разных источников стало обычным на рынке труда. Треть воспринимает это как вынужденную меру из-за роста цен, а 15% уверены, что сосредоточение на одной работе — лучший способ карьерного роста. Также исследование «Выбери. ру» показало, что 31% россиян имеют более одного источника дохода: 54% работают и участвуют в проектах, 29% подрабатывают, 17% развивают малый бизнес.

54% россиян считает, что получение доходов из разных источников стало обычным на рынке труда. Треть воспринимает это как вынужденную меру из-за роста цен, а 15% уверены, что сосредоточение на одной работе — лучший способ карьерного роста. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Также исследование «Выбери. ру» показало, что 31% россиян имеют более одного источника дохода: 54% работают и участвуют в проектах, 29% подрабатывают, 17% развивают малый бизнес. 23% планируют найти дополнительный доход в ближайший год, 46% не рассматривают такую возможность. 44% намерены повышать квалификацию, 26% — расширять обязанности, 18% — стремиться к руководящим позициям, 12% не определились с планом.