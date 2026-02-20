ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

Согласно прогнозу синоптиков, днем 20 февраля в регионе сохранится небольшой снег. Госавтоинспекция рекомендовала рязанцам отказаться от дальних поездок. Для тех, кто все-таки сел за руль, также выпустили несколько рекомендаций: перед поездкой следует проверить авто: тормоза, аккумулятор, стеклоочистители, незамерзающую жидкость; стоит перейти на зимний стиль вождения: увеличить дистанцию, снизить скорость, избегать резких манёвров, в машине рекомендовали держать тёплую одежду, трос, фонарь, заряженный телефон.

