Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-3°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 77.02 / 76.60 20/02 09:40
Нал. EUR 90.82 / 91.50 20/02 09:40
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
10 минут назад
29
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
242
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
675
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
881
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды
Согласно прогнозу синоптиков, днем 20 февраля в регионе сохранится небольшой снег. Госавтоинспекция рекомендовала рязанцам отказаться от дальних поездок. Для тех, кто все-таки сел за руль, также выпустили несколько рекомендаций: перед поездкой следует проверить авто: тормоза, аккумулятор, стеклоочистители, незамерзающую жидкость; стоит перейти на зимний стиль вождения: увеличить дистанцию, снизить скорость, избегать резких манёвров, в машине рекомендовали держать тёплую одежду, трос, фонарь, заряженный телефон.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в социальных сетях регионального ведомства.

Согласно прогнозу синоптиков, днем 20 февраля в регионе сохранится небольшой снег.

Госавтоинспекция рекомендовала рязанцам отказаться от дальних поездок. Для тех, кто все-таки сел за руль, также выпустили несколько рекомендаций: перед поездкой следует проверить авто: тормоза, аккумулятор, стеклоочистители, незамерзающую жидкость; стоит перейти на зимний стиль вождения: увеличить дистанцию, снизить скорость, избегать резких манёвров, в машине рекомендовали держать тёплую одежду, трос, фонарь, заряженный телефон.

В случае возникновения ситуаций‌, связанных с неисправностью автомобиля или другими происшествиями, обращаетесь за помощью по телефонам: 8 (4912) 27-50-70 Управление Госавтоинспекции Рязанской области или «112».