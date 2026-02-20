ФСБ задержала в Рязанской области участника наркоОПГ

Установлено, что 26-летний гражданин РФ, уроженец Луганской области, работал курьером на межрегиональную наркоОПГ. Запрещенные вещества он развозил на своей машине. Информацию о местонахождении наркотиков, предназначенных для распространения, молодой человек получал через мессенджер Element от неустановленных участников преступной группы. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ с поличным на территории Рязанского района. Из незаконного оборота изъята партия производного N-метилэфедрона общей массой более одного килограмма. Запрещенные вещества лежали под капотом.

Следственным отделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит от 15 лет до 20 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

Обстоятельства преступления устанавливаются.