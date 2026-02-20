Более 64% россиян обращаются к нейросетям с вопросами о здоровье — опрос

Более 64% респондентов хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту с медицинскими вопросами, показало исследование в рамках проекта «Индекс ИНВИТРО». При этом большинство рассматривают нейросети как дополнительный источник информации и не заменяют ими визит к врачу.

28,09% респондентов регулярно консультируются с ИИ по вопросам здоровья, 29,01% делали это несколько раз.

Самой популярной функцией стала расшифровка результатов анализов — этот вариант выбрали 52,62% опрошенных. Почти 47,85% ищут информацию о симптомах, около трети задают вопросы о диагнозах и лекарствах.

Несмотря на активное использование технологий, более 54% участников исследования всегда обращаются к врачу при проблемах со здоровьем. Полностью доверяют рекомендациям нейросетей лишь 5,67% респондентов, большинство относятся к ним с осторожностью.