Более 400 рязанцев подписали контракты на службу в подразделениях БПЛА. Об этом сообщает газета « Рязанские ведомости ».

Отмечается, что с октября прошлого года контракты на военную службу в подразделения беспилотных систем подписали более 400 человек.

Эксперты подчеркнули, что сейчас этот род войск наиболее востребован в зоне СВО. Операторы выполняют и роль разведчика, могут доставить боеприпасы или продовольствие на передовую линию, а также поражать противника.