Бастрыкин затребовал доклад по делу о травмировании подростка в Касимове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании 17-летней девушки в Касимове Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ранее говорилось, что 14 февраля в Касимове кусок наледи упал с крыши дома на девушку, когда она выходила из подъезда. Подросток получила тяжелую травму ноги.

В региональном СУ СК возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Олегу Васильеву доложить об установленных обстоятельствах, а после завершения расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК России.