Астраханская экс-чиновница притворялась мертвой 13 лет, чтобы избежать тюрьмы

Бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою собственную смерть, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает ТАСС.
По информации следствия, инсценировка произошла в рамках расследования уголовного дела, связанного с убийством двух местных жителей в 2010 году. Один из убитых занимался обналичиванием средств, похищенных должностными лицами министерства ЖКХ. Ступина была осуждена в 2012 году на семь лет за присвоение денежных средств в особо крупном размере и другие преступления, однако уклонилась от отбывания наказания, покинув регион и временно проживая в Татарстане.
Находясь в розыске, Ступина заметила информацию о найденной в Новосибирской области женщине, внешне напоминающей её. Она направила своего супруга в этот регион, чтобы тот опознал погибшую как свою жену, что создало видимость её смерти и ввело правоохранительные органы в заблуждение. После этого Ступина вернулась в Астрахань, где на протяжении более 13 лет скрывалась.
Следственный комитет подчеркнул, что Ступина не имеет отношения к расследуемому убийству и была привлечена к следственным действиям исключительно из-за своих прежних знакомств с потерпевшим. В настоящее время она направлена в исправительную колонию для отбывания наказания, а также решается вопрос о правовой оценке её действий по инсценировке смерти. Кроме того, проводится проверка на предмет её возможной причастности к убийству в 2010 году.