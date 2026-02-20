Астраханская экс-чиновница притворялась мертвой 13 лет, чтобы избежать тюрьмы

Бывший первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала собственную смерть, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщает СК РФ. Инсценировка связана с расследованием дела об убийстве двух жителей в 2010 году, один из которых занимался обналичиванием похищенных чиновниками средств. Ступина была осуждена в 2012 году за присвоение крупных сумм и скрылась, проживая все это время в Татарстане. Узнав о найденной женщине в Новосибирске, внешне похожей на нее, она отправила мужа опознать ее как себя, введя правоохранителей в заблуждение. После этого скрывалась в Астрахани более 13 лет. Сейчас он отбывает наказание в колонии, также проверяется ее роль в инсценировке смерти и возможная связь с убийством 2010 года.

Бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою собственную смерть, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает ТАСС.

По информации следствия, инсценировка произошла в рамках расследования уголовного дела, связанного с убийством двух местных жителей в 2010 году. Один из убитых занимался обналичиванием средств, похищенных должностными лицами министерства ЖКХ. Ступина была осуждена в 2012 году на семь лет за присвоение денежных средств в особо крупном размере и другие преступления, однако уклонилась от отбывания наказания, покинув регион и временно проживая в Татарстане.

Находясь в розыске, Ступина заметила информацию о найденной в Новосибирской области женщине, внешне напоминающей её. Она направила своего супруга в этот регион, чтобы тот опознал погибшую как свою жену, что создало видимость её смерти и ввело правоохранительные органы в заблуждение. После этого Ступина вернулась в Астрахань, где на протяжении более 13 лет скрывалась.

Следственный комитет подчеркнул, что Ступина не имеет отношения к расследуемому убийству и была привлечена к следственным действиям исключительно из-за своих прежних знакомств с потерпевшим. В настоящее время она направлена в исправительную колонию для отбывания наказания, а также решается вопрос о правовой оценке её действий по инсценировке смерти. Кроме того, проводится проверка на предмет её возможной причастности к убийству в 2010 году.