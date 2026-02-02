Рязань
Жительнице Рязанской области исполнилось 102 года
Марию Овечкину поздравили руководитель сасовского ресурсного центра поддержки СОНКО Елена Пряникова, представитель Дома общественных организаций Майя Плотникова и депутат районной думы Вадим Игнатьев. Женщина родилась в Сасовском округе. В 1952 году вышла замуж за участника Великой Отечественной войны. Они вырастили сына и двух дочерей.

Жительнице Сасова Марии Овечкиной исполнилось 102 года. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Марию Овечкину поздравили руководитель сасовского ресурсного центра поддержки СОНКО Елена Пряникова, представитель Дома общественных организаций Майя Плотникова и депутат районной думы Вадим Игнатьев.

Женщина родилась в Сасовском округе. В 1952 году вышла замуж за участника Великой Отечественной войны. Они вырастили сына и двух дочерей.

Фото: Сасовский ресурсный центр поддержки СОНКО.