Жительнице Рязанской области исполнилось 102 года
Марию Овечкину поздравили руководитель сасовского ресурсного центра поддержки СОНКО Елена Пряникова, представитель Дома общественных организаций Майя Плотникова и депутат районной думы Вадим Игнатьев. Женщина родилась в Сасовском округе. В 1952 году вышла замуж за участника Великой Отечественной войны. Они вырастили сына и двух дочерей.
Фото: Сасовский ресурсный центр поддержки СОНКО.