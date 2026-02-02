Житель Омска оторвал голову коту, перерезал горло матери и бегал за горожанами с битой

Житель Омска оторвал голову коту, перерезал горло матери и бегал за горожанами с битой. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

«Сосед начал вести себя неадекватно. Его сожительница вызвала родственников. Он их встретил, всё было спокойно. Спустя 20 минут сосед зашёл на кухню, оторвал голову коту. После этого взял биту и нанес несколько ударов по голове матери. Сожительница выбежала сразу на улицу, а сестра не успела… он ее догнал в подъезде и нанес шесть ударов, после выбежал на улицу и начал избивать отца», — рассказал один из очевидцев.

По словам соседей, после этого мужчина начал ходить по улице с битой в руках.

«Его сестра с мамой в окровавленном состоянии пошли просить помощи у соседей. Он вернулся, начал кричать и выбивать двери у соседей. Выбив дверь, начался кипиш и паника, все разбежались по квартире, а он все крушил битой. После он взял палку и начал бить мать и сестру, сестра не выдержала и прыгнула с балкона вниз, чтобы спастись. Он разозлился, побежал в кухню за ножом, сожительница уловила момент и выпрыгнула следом», — отметил сосед мужчины.

Отмечается, что мать нападавшего попыталась успокоить сына, а он нанес ей 9 ножевых ранений и перерезал горло.

После этого мужчина пришел в городскую больницу с битой, преследовал женщину с детьми, ломился в кабинеты, разбивал двери и требовал одежду.

Убийцу задержали.

СМИ заявляют, что мужчина ранее участвовал в боевых действиях и был контужен.