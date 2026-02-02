Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
-19°
Втр, 03
-15°
Срд, 04
-15°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 77.50 / 77.15 02/02 14:35
Нал. EUR 91.20 / 91.95 02/02 14:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
472
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 801
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 076
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 507
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Житель Омска оторвал голову коту, перерезал горло матери и бегал за горожанами с битой

Житель Омска оторвал голову коту, перерезал горло матери и бегал за горожанами с битой. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

«Сосед начал вести себя неадекватно. Его сожительница вызвала родственников. Он их встретил, всё было спокойно. Спустя 20 минут сосед зашёл на кухню, оторвал голову коту. После этого взял биту и нанес несколько ударов по голове матери. Сожительница выбежала сразу на улицу, а сестра не успела… он ее догнал в подъезде и нанес шесть ударов, после выбежал на улицу и начал избивать отца», — рассказал один из очевидцев.

По словам соседей, после этого мужчина начал ходить по улице с битой в руках.

«Его сестра с мамой в окровавленном состоянии пошли просить помощи у соседей. Он вернулся, начал кричать и выбивать двери у соседей. Выбив дверь, начался кипиш и паника, все разбежались по квартире, а он все крушил битой. После он взял палку и начал бить мать и сестру, сестра не выдержала и прыгнула с балкона вниз, чтобы спастись. Он разозлился, побежал в кухню за ножом, сожительница уловила момент и выпрыгнула следом», — отметил сосед мужчины.

Отмечается, что мать нападавшего попыталась успокоить сына, а он нанес ей 9 ножевых ранений и перерезал горло.

После этого мужчина пришел в городскую больницу с битой, преследовал женщину с детьми, ломился в кабинеты, разбивал двери и требовал одежду.

Убийцу задержали.

СМИ заявляют, что мужчина ранее участвовал в боевых действиях и был контужен.