За выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей
Всего за выходные в регионе выявили 923 нарушения ПДД. 14 водителей управляли авто в состоянии опьянения, пятеро от прохождения медосвидетельствования отказались, трое сели пьяными за руль повторно. 30 нарушений совершили пешеходы. 13 автолюбителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлены 20 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 82 нарушения, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.
За выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Всего за выходные в регионе выявили 923 нарушения ПДД. 14 водителей управляли авто в состоянии опьянения, пятеро от прохождения медосвидетельствования отказались, трое сели пьяными за руль повторно.
30 нарушений совершили пешеходы. 13 автолюбителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлены 20 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 82 нарушения, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.