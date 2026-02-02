За прошедшую неделю один человек пострадал в пожаре в Рязанской области

«27 января на пожаре в жилом доме в деревне Чуфилово Клепиковского муниципального округа пострадала женщина 1958 года рождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели ликвидировали 28 пожаров, из которых 16 — техногенных и 12 — возгорание мусора. Также известно, что огонь уничтожил и повредил 21 строение и 2 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС Рязанской области.