За неделю 579 рязанцев обратились в травмпункт БСМП
207 человек обратились за помощью с переломами, 233 — с ушибами, 98 — с растяжениями, 38 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.
За прошедшую неделю, с 26 января по 1 февраля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 579 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях БСМП.
207 человек обратились за помощью с переломами, 233 — с ушибами, 98 — с растяжениями, 38 — с ранами.
Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.