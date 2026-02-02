Выяснилось, на каком этапе находится разработка проекта снегоплавильни в Рязани

«Работу над проектом снегоплавильной установки ведем. В 2026 году планируем завершить этап проектирования и подготовки необходимой документации. Следующим шагом станет привлечение финансирования на его реализацию», — написали в мэрии. Напомним, в июле 2025 года управление капстроительства объявило тендер на разработку проекта стоимостью более 12 миллионов рублей. Согласно техзаданию, будущая установка сможет перерабатывать до 2000 кубометров снега в сутки.

Проект предусматривает подземную железобетонную плавильную камеру, системы дробления и сепарации снега, трансформаторные подстанции, тепловые сети, а также современные системы экоконтроля — талая вода будет направляться не в природные водоемы, а в канализационный коллектор с последующей очисткой. Станция будет работать круглосуточно. Проект должны были подготовить к 25 декабря 2025 года.

На публичных слушаниях по изменению генплана города поясняли, что существующая площадка в Хамбушеве не справляется с объемами снега, а ее удаленное расположение создает неудобства для вывоза снежных масс из города.