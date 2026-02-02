Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
489
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 822
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 527
Выяснилось, на каком этапе находится разработка проекта снегоплавильни в Рязани
Стало известно, на каком этапе находится разработка проекта снегоплавильной установки в Борках. Информацией поделились в горадминистрации.

«Работу над проектом снегоплавильной установки ведем. В 2026 году планируем завершить этап проектирования и подготовки необходимой документации. Следующим шагом станет привлечение финансирования на его реализацию», — написали в мэрии.

Напомним, в июле 2025 года управление капстроительства объявило тендер на разработку проекта стоимостью более 12 миллионов рублей. Согласно техзаданию, будущая установка сможет перерабатывать до 2000 кубометров снега в сутки.

Проект предусматривает подземную железобетонную плавильную камеру, системы дробления и сепарации снега, трансформаторные подстанции, тепловые сети, а также современные системы экоконтроля — талая вода будет направляться не в природные водоемы, а в канализационный коллектор с последующей очисткой. Станция будет работать круглосуточно. Проект должны были подготовить к 25 декабря 2025 года.

На публичных слушаниях по изменению генплана города поясняли, что существующая площадка в Хамбушеве не справляется с объемами снега, а ее удаленное расположение создает неудобства для вывоза снежных масс из города.