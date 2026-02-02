ВС РФ освободили Придорожное в Запорожской области
ВС РФ освободили Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Также российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовали в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места хранения беспилотников, командные пункты и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
Бойцы также уничтожили три пусковые установки HIMARS производства США, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.