В выходные в Рязанской области проходили задержания

За выходные полицейские пресекли 18 нарушений миграционного законодательства в регионе. На иностранцев составлено 15 административных материалов. Помимо этого, протоколы составили на 3 рязанцев- работодателей, которые незаконно привлекали мигрантов к труду. В ходе рейдов на улицах Рязани, в центре города и около крупных торговых центров сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 45 человек.. В кафе на Куйбышевском шоссе полицейские выявили нарушение при торговле алкогольной продукцией. Изъято 15 литров спиртного.

