В Солотче восстановили электроснабжение после падения дерева на провода
«В 13:55 в результате обрыва воздушной линии электропередачи 10 кВ (из-за падения дерева) произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим адресам: Мещерская (Солотча) 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 99/2. В 14:55 бригада АО „РГРЭС“ полностью восстановила электроснабжение потребителей», — говорится в сообщении.
В Солотче восстановили электроснабжение после падения дерева на провода. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.
