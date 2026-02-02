В Рязанском районе изъяли и уничтожили 50 кг запрещенной продукции
В Рязанском районе сотрудники Россельхознадзора совместно с прокуратурой обнаружили около 50 кг молочной и мясной продукции из Италии, Испании, Германии и Нидерландов, которую продавец реализовывал без документов, подтверждающих безопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Проверка проходила 29 января 2025 года в рамках надзора за соблюдением законодательства о ввозе и обороте сельхозпродукции, на которую установлены запреты и ограничения. Нарушение создавало угрозу жизни и здоровью потребителей.
Изъятую продукцию уничтожили путем сжигания. Продукция подпадала под специальные экономические меры, действующие на территории России согласно постановлению правительства.