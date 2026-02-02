В Рязанском округе осудят мужчину, ударившего ножами знакомого в грудь

Установлено, что в июне 2025 года двое мужчин находились в общей компании в одном из домов Рязанского округа. Между знакомыми произошел конфликт, который они решили урегулировать на улице. Один из участников двумя ножами ударил потерпевшего в грудь. Мужчина покинул место происшествия, ему оказали медпомощь. Уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) направлено в Рязанский райсуд.

