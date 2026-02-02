В Рязанской области сохранится мороз до -30
Во вторник, 3 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Ночью местами мороз опустится до -30, -25°С, днём поднимется до -21, -16°С.
