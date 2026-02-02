В Рязани приостановлен учебный процесс в 11 школьных классах из-за ОРВИ
Отмечается, что 11 школьных классов закрыты в 11 школах города. Напомним, в конце января сообщали, что в Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.
В Рязани приостановлен учебный процесс в 11 школьных классах из-за ОРВИ. Об этом РЗН. инфо рассказали в горадминистрации.
Отмечается, что 11 школьных классов закрыты в 11 школах города.
Напомним, в конце января сообщали, что в Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.