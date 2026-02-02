В Рязани пожарные помогали водителям застрявших машин
«Дорога от улицы Зубковой до Олимпийского не чищена настолько, что машины пожарной части, которая находится чуть дальше, вынуждены таскать легковушки», — отметили в посте. Напомним, из-за непогоды на трассах в Рязанской области застревали фуры. Из-за этого около суток ограничен участок трассы М-5 в Рязанской области.
