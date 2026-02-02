В Рязани полицейские изъяли более 120 граммов наркотиков у местного жителя

В Рязани сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность 26-летнего мужчины, подозреваемого в бесконтактном сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

В Рязани сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность 26-летнего мужчины, подозреваемого в бесконтактном сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Задержание произошло на улице Сельских Строителей, где подозреваемый собирался сделать несколько закладок. При нем обнаружили 4 грамма марихуаны. Ранее он спрятал крупную партию «синтетики» в тайнике на улице Призаводской — там полицейские изъяли около 10 граммов мефедрона.

Основная часть наркотиков хранилась в доме рязанца в поселке Недостоево. Там оперативники нашли 18 граммов мефедрона, 93 грамма каннабиса, электронные весы и упаковочные материалы. Задержанный признал вину.

В общей сложности из незаконного оборота изъяли 28 граммов мефедрона и 97 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие продолжает устанавливать все звенья сети сбыта.