В Рязани на площади Попова запретят парковку автомобилей
Администрация совместно с ГИБДД разработает проект организации дорожного движения и установит знаки и ограждения для предотвращения парковки. На разворотном круге появятся временные таблички с просьбой не оставлять машины.
В Рязани на площади Попова запретят парковку автомобилей. Об этом сообщило издание «Пресса».
2 февраля прошло заседание Правительства с участием главы администрации Рязани Бориса Ясинского. Горожане через соцсети подняли проблему парковки на площади Попова, мешающей развороту троллейбусов.
