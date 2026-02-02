В Рязани микрорайон остался без света
Свет отключили 2 февраля по адресам: 3-й, 4-й, 5-й, 6-й район в Борках. Аварийные бригады работают на месте. Восстановить подачу электричества планируют в течение четырех часов с момента отключения.
