В Рязани автобус попал в ДТП
По словам очевидцев, авария произошла 2 февраля на улице Зубковой. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись автобус № 46 и легковушка, у последней смят капот. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
