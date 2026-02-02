В Прокопьевске пожар в сауне унес жизни пяти подростков

В Прокопьевске Кемеровской области пожар в частной сауне на улице Кубанской привел к гибели пяти несовершеннолетних, сообщили в региональном СУСК РФ. Жертвами стали подростки 14-16 лет, всего в сауне находились около 15 человек — студенты первого курса местного колледжа физической культуры и их друзья.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в парильной зоне. Следствие выяснило, что администрация сауны допустила в помещение группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не проконтролировала температурный режим печи. Администратор дважды подложила дрова и уголь, усилив интенсивность горения. Пятеро подростков не смогли выбраться и погибли от отравления угарным газом.

Владелец сауны, его брат и администратор задержаны. Им предъявлено обвинение по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Следствие также проверяет халатность контролирующих органов, допустивших незаконную деятельность сауны.

Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Из компании отдыхающих удалось спастись одной девушке. Следственные органы продолжают расследование инцидента.

Фото: Прокуратура Кемеровской области.