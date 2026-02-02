Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
472
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 800
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 076
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 507
В Прокопьевске пожар в сауне унес жизни пяти подростков
В Прокопьевске Кемеровской области пожар в частной сауне на улице Кубанской привел к гибели пяти несовершеннолетних, сообщили в региональном СУСК РФ. Жертвами стали подростки 14-16 лет, всего в сауне находились около 15 человек — студенты первого курса местного колледжа физической культуры и их друзья.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в парильной зоне. Следствие выяснило, что администрация сауны допустила в помещение группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не проконтролировала температурный режим печи. Администратор дважды подложила дрова и уголь, усилив интенсивность горения. Пятеро подростков не смогли выбраться и погибли от отравления угарным газом.

Владелец сауны, его брат и администратор задержаны. Им предъявлено обвинение по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Следствие также проверяет халатность контролирующих органов, допустивших незаконную деятельность сауны.

Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Из компании отдыхающих удалось спастись одной девушке. Следственные органы продолжают расследование инцидента.

Фото: Прокуратура Кемеровской области.