В Новомичуринске мужчина украл деньги из коробки для храма

30 января в Новомичуринске 60-летний местный житель похитил деньги из коробки для сбора благотворительных средств на строительство храма. Инцидент произошел на крыльце аптеки, где коробка стояла для добровольных пожертвований, пишет ИД «Пресса».

Сотрудница аптеки заметила мужчину, когда он сорвал пломбу с крышки и стал прятать деньги по карманам. Женщина попыталась задержать злоумышленника, но он бросил ящик в снег и убежал.

По записям видеокамеры и описаниям очевидцев полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что мужчина ранее часто заходил в аптеку, чтобы погреться или бесплатно измерить давление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.