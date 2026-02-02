Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
489
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 822
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 527
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Новомичуринске мужчина украл деньги из коробки для храма
30 января в Новомичуринске 60-летний местный житель похитил деньги из коробки для сбора благотворительных средств на строительство храма. Инцидент произошел на крыльце аптеки, где коробка стояла для добровольных пожертвований, пишет ИД «Пресса».

Сотрудница аптеки заметила мужчину, когда он сорвал пломбу с крышки и стал прятать деньги по карманам. Женщина попыталась задержать злоумышленника, но он бросил ящик в снег и убежал.

По записям видеокамеры и описаниям очевидцев полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что мужчина ранее часто заходил в аптеку, чтобы погреться или бесплатно измерить давление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.