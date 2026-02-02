В Москве мужчина задушил бывшую девушку, ее бабушка скончалась от горя

На юго-востоке Москвы 19-летний молодой человек задушил бывшую девушку после расставания. Преступление произошло в квартире на Совхозной улице. Об этом сообщила прокуратура столицы.

По данным ведомства, парень ранее жил с девушкой, но пара разъехалась. Он приехал к ней, чтобы помириться и забрать вещи. Девушка отказалась возобновлять отношения и попросила его уйти. После ссоры молодой человек напал на нее и задушил, затем покинул квартиру.

Позже подозреваемый сам пришел в полицию и признался в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Прокуратура контролирует ход расследования. Люблинский районный суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на источник, погибшая занималась зооволонтерством и помогала больным животным.

После известия о гибели внучки умерла ее бабушка. Сейчас волонтеры собирают средства на похороны и ищут хозяев для животных из квартиры девушки.

Фото: прокуратура Москвы.