В московском метро могут досматривать телефоны пассажиров

Московский метрополитен в случае необходимости может начать проверять у пассажиров мобильные телефоны. Об этом 2 февраля сообщило РИА Новости. «Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости», — заявили в пресс-службе. В публикации напомнили, что для обеспечения стандартов безопасности все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.

