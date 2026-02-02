В известной марке сушеной рыбы обнаружили ртуть

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование после сообщений об обнаружении ртути в рыбе известных марок. Ведомство приостановило продажу потенциально опасной продукции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Поводом стала публикация в СМИ о реализации сушено-вяленой рыбы «Ставридка» торговой марки «Сухогруз» в магазинах сети «Красное и Белое». Специалисты начали внеплановую выездную проверку и отобрали образцы для лабораторного исследования.
Роспотребнадзор выдал предписание компании «Альфа-М», управляющей сетью «Красное и Белое», остановить реализацию продукции этой марки до получения результатов экспертизы. В ведомстве отметили, что компания оказывает полное содействие.
Ситуация находится под строгим контролем управления Роспотребнадзора по Москве.