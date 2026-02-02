В Госдуме хотят упростить поступление выпускников колледжей в вузы

Законопроект готовится к рассмотрению до конца весенней сессии. Обсуждение проходит в рабочей группе под руководством Абрамченко, включающей депутатов всех фракций, представителей Минпросвещения, Минтруда и региональных властей.

В Госдуме обсуждают привилегии для выпускников СПО при поступлении в вузы. Об этом сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Планируется разработать новую образовательную траекторию для выпускников колледжей, которые добросовестно выполнили свои обязательства по целевому договору. Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе. В частности, планируется установить особые права при поступлении выпускникам колледжей, которые отработали не менее трех лет по целевому договору. Это может быть внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы, либо приравнять их к тем, кто имеет особые права по ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 273», — заявила парламентарий.

Законопроект готовится к рассмотрению до конца весенней сессии. Обсуждение проходит в рабочей группе под руководством Абрамченко, включающей депутатов всех фракций, представителей Минпросвещения, Минтруда и региональных властей.