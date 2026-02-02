Рязань
Итоги года
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
448
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 759
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 061
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 483
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Госдуме хотят упростить поступление выпускников колледжей в вузы
Законопроект готовится к рассмотрению до конца весенней сессии. Обсуждение проходит в рабочей группе под руководством Абрамченко, включающей депутатов всех фракций, представителей Минпросвещения, Минтруда и региональных властей.

В Госдуме обсуждают привилегии для выпускников СПО при поступлении в вузы. Об этом сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Планируется разработать новую образовательную траекторию для выпускников колледжей, которые добросовестно выполнили свои обязательства по целевому договору. Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе. В частности, планируется установить особые права при поступлении выпускникам колледжей, которые отработали не менее трех лет по целевому договору. Это может быть внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы, либо приравнять их к тем, кто имеет особые права по ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 273», — заявила парламентарий.

Законопроект готовится к рассмотрению до конца весенней сессии. Обсуждение проходит в рабочей группе под руководством Абрамченко, включающей депутатов всех фракций, представителей Минпросвещения, Минтруда и региональных властей.