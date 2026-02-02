В Госдуме готовят законопроект о взыскании выплат с виновников ДТП

«Чтобы не терять деньги, (страховщики, — „Ъ“) перекладывают свои расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы. Поэтому мы с коллегами взялись сделать финансовый регресс для водителей-лихачей обязательным», — сказал соавтор документа, глава комитета по труду Ярослав Нилов. Речь идёт об умышленном вреде, в состоянии опьянения, при отсутствии прав или оставлении места аварии.

В Госдуме рассматривается инициатива, обязывающая страховые компании требовать возмещения по ОСАГО от виновников ДТП при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Как сообщает «РИА Новости», инициатива направлена на «более эффективное и справедливое формирование тарифной политики» по ОСАГО.

«Чтобы не терять деньги, (страховщики, — „Ъ“) перекладывают свои расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы. Поэтому мы с коллегами взялись сделать финансовый регресс для водителей-лихачей обязательным», — сказал соавтор документа, глава комитета по труду Ярослав Нилов. Речь идёт об умышленном вреде, в состоянии опьянения, при отсутствии прав или оставлении места аварии.

Законопроект упрощает взыскание долгов: ЦБ будет публиковать данные о регрессах.