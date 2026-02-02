В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, один человек погиб

В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, один человек погиб, трое пострадали. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел 1 февраля в селе Головчино Грайворонского округа. Дрон ударил по машине на территории коммерческого объекта. Пострадали четыре мирных жителя.

По данным губернатора, двое мужчин находились в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что один из них погиб. Также пострадали две женщины.

Отмечается, что автомобиль уничтожен огнем.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова.