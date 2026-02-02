Трехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Рязанской области
Авария произошла днем 30 января на 437-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском округе. 47-летний житель Псковской области, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 44-летнего жителя Владимира. Пострадали водитель автомобиля Mercedes, его 50-летний пассажир, а также пассажиры автомобиля Mitsubishi в возрасте 44-х и 3-х лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
