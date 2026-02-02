Сотрудники ГАИ Рязанской области выявили более 900 нарушений ПДД за минувшие выходные
Отмечаются 14 случаев вождения в нетрезвом виде, 5 отказов от медосвидетельствования, 3 повторных нарушения, 30 нарушений пешеходами, 13 водителей без прав, 20 нарушений перевозки детей и 82 автомобиля с незаконной тонировкой.
Сотрудники ГАИ Рязанской области выявили 923 нарушения ПДД за минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
