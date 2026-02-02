Синоптик рассказал, что весна в Центральной России может начаться раньше

По словам устойчивый плюс в центральной части страны возможен уже с середины марта. «В этом году метеорологическая весна в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши», — сказал синоптик.

Синоптик рассказал, что весна в Центральной России может начаться раньше. Об этом РИА Новости сообщил ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам устойчивый плюс в центральной части страны возможен уже с середины марта.

«В этом году метеорологическая весна в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта и с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши», — сказал синоптик.