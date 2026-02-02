С 2022 года в четыре раза увеличилось число обращений к рязанскому омбудсмену

«Поменялись социально-экономические последствия определенных действий, связанных с СВО. Огромное количество эвакуированных людей в наш регион прибыло. Мобилизация. В связи с этим количество обращений выросло почти в четыре раза», — рассказала Наталья Епихина. По ее словам, проблемы с нарушением личных прав вышли на первое место. К омбудсмену обращались с вопросами о получении гражданства, мобилизации, розыске пропавших без вести и освобождении из плена. Наталья Епихина уточнила, что в 2025 году из плена вернулись около 20 рязанцев.

