Рязанский суд продлил срок содержания под стражей экс-сенатору Петиной

Суд продлил срок содержания под стражей экс-сенатору от региона Ирине Петиной. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
2 февраля прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшей чиновницы Ирины Петиной. Допрашивался свидетель стороны обвинения.
Подсудимая и ее защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест. В ходатайстве отказано.
Срок содержания Петиной под стражей продлили на три месяца, по 12 мая 2026 года.
Рассмотрение уголовного дела отложено на 9 февраля 2026 года.
Ранее корреспондент РЗН. инфо из зала суда сообщал, что прокурор предложил удалить из зала суда Петину за игнорирование замечаний.
Напомним, она отрицает вину в получении взяток на сумму свыше 140 миллионов рублей от поставщиков медицинских изделий. По версии следствия, часть денег передавалась осужденному экс-вице-губернатору региона Игорю Грекову.
