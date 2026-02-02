Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
496
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 863
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 099
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 560
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанский суд продлил срок содержания под стражей экс-сенатору Петиной
Суд продлил срок содержания под стражей экс-сенатору от региона Ирине Петиной. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

2 февраля прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшей чиновницы Ирины Петиной. Допрашивался свидетель стороны обвинения.

Подсудимая и ее защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест. В ходатайстве отказано.

Срок содержания Петиной под стражей продлили на три месяца, по 12 мая 2026 года.

Рассмотрение уголовного дела отложено на 9 февраля 2026 года.

Ранее корреспондент РЗН. инфо из зала суда сообщал, что прокурор предложил удалить из зала суда Петину за игнорирование замечаний.

Напомним, она отрицает вину в получении взяток на сумму свыше 140 миллионов рублей от поставщиков медицинских изделий. По версии следствия, часть денег передавалась осужденному экс-вице-губернатору региона Игорю Грекову.

Подробнее прочитать об уголовном деле можно в сюжете РЗН. инфо.