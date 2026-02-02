Рязанский поселок вошел в число рекордсменов по осадкам в январе
Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус. По его словам, в поселке Елатьма в Касимовском округе в январе выпало 116 мм снега, это на 9 мм выше результата 2016 года. Леус отметил, что рост количества осадков вызван ростом общемировых температур и увеличением влаги в атмосфере
