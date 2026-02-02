Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Рязанский поселок вошел в число рекордсменов по осадкам в январе
Леус отметил, что рост количества осадков вызван ростом общемировых температур и увеличением влаги в атмосфере.