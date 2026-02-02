Рязанские полицейские задержали иностранца с поддельным миграционным документом

В Пронском районе полицейские выявили факт использования поддельного миграционного уведомления. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на дороге Рязань — Пронск — Скопин. В машине находился 38-летний гражданин одной из стран Средней Азии, проживающий в Скопине. При проверке документов у инспекторов возникли сомнения в подлинности уведомления о прибытии иностранного гражданина с отметкой о постановке на миграционный учет.

Документ изъяли и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что он поддельный.

По материалам проверки возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа. Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев.