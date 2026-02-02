Рязанка пострадала при прыжке с подъемника на горнолыжной трассе в Подмосковье
Рязанка пострадала при прыжке с подъемника на горнолыжной трассе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на горнолыжной трассе в Степаново. По данным канала, 22-летняя рязанка получила закрытый перелом лучевой кости при падении с высоты около четырех метров. Прыгать девушке пришлось из-за поломки подъемника.
Отмечается, что в тот день на нем застряли 50 туристов. Рязанка провела на высоте около часа и решила спрыгнуть вниз и пострадала.