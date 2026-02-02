Рязанка добилась взыскания с застройщика затрат на аренду жилья

По данным «Ъ», жительница Рязанской области больше года ждала квартиру в ЖК в подмосковном Дмитрове. При этом женщина уже переехала и работала там. Срок сдачи постоянно сдвигали, она продолжала снимать жилье. Когда рязанка получила ключи, она обратилась к юристам и дошла до Верховного суда, чтобы компенсировать расходы на дополнительную аренду по вине застройщика. Первая инстанция встала на ее сторону, потом подключились корпоративные юристы — апелляция, кассация. В итоге судебная коллегия ВС дала разъяснения: именно несвоевременная передача объекта вынудила дольщицу оплачивать временное жилье.

