Рязанцы смогут оплачивать услуги няни деньгами из маткапитала
Соответствующие изменения в закон представил министр труда и соцподдержки Андрей Кричинский на заседании регионального правительства 2 февраля. Как сообщил министр, по этому направлению расходования материнского капитала Рязанская область получит статус пилотного региона в масштабах страны. Кроме того, на заседании поддержали отмену требования о подтверждении нуждаемости для семей с девятью и более детьми при оформлении льгот на оплату ЖКХ. Теперь такие многодетные семьи смогут получать компенсацию независимо от уровня дохода. «Хорошие, интересные новации», — прокомментировал законопроект губернатор Павел Малков.
