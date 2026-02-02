Рязанцы более 7 часов простояли в пробке под Шацком
По словам водителей, пробка образовалась на участке трассы М-5 от поселка Зубовой поляны до Шацка. Затор вызывали буксующие на дороге фуры. «Стоим в пробке уже 7 часов», — написали водители. Ранее сообщалось, что из-за непогоды перекрывали участок трассы М-5 в Сасовском округе.
