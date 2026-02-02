Рязанцев возмутили цены на такси в мороз
Рязанцев возмутили цены на такси в мороз. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано у рязанских водителей».
«1534 р. — такая цена сегодня утром на детский тариф. Но даже за такую цену машину просто невозможно найти — никто не едет. Опоздали сегодня всюду, куда можно», — отметили в посте.
Отметим, что стоимость такси по тому же маршруту не в час пик составляет около 400 рублей.