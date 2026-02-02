Рязань попала в топ-10 городов по снижению цен на новостройки в 2025 году

Рязань оказалась на седьмом месте среди городов. Стоимость квадратного метра за год на рынке новостроек снизилась на 3,5%: с 129,6 тыс. рублей до 125,1 тыс. рублей. Лидером рейтинга, где больше всего подешевело жилье, стала столица Хакасии — Абакан (-13,3%, до 124,3 тыс. рублей за квадратный метр). На втором месте оказался Сургут (-10,5%, до 138,3 тыс. рублей). На третьем — Тверь (-7,2%, до 123,2 тыс. рублей).

Рязань попала в топ-10 городов по снижению цен на новостройки в 2025 году. Об этом 2 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис Сбербанка «Домклик».

Замыкает список Ярославль, где стоимость новостроек упала на 1,8%, до 113 тысяч рублей.