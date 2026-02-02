Россия и Афганистан обсуждают привлечение трудовых мигрантов
«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — говорится в сообщении. Афганское правительство планирует направлять квалифицированных специалистов в страны с нехваткой рабочей силы.
