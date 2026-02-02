Российским учителям хотят поднять оклад до 70% зарплаты
Правительство России вместе с работодателями и профсоюзами предложило изменить структуру оплаты труда работников образования. Оклад педагогов должен составлять не менее 70% от общей зарплаты, пишет РИА Новости.
Рекомендации касаются как новых сотрудников, так и действующих специалистов. Работодателям советуют пересмотреть действующие схемы начислений и увеличить долю фиксированного оклада, сократив зависимость дохода от стимулирующих и компенсационных надбавок.
При индексации зарплат дополнительные средства также советуют направлять прежде всего на рост окладной части, а не переменных выплат.